Татарстан представит гостям саммита БРИКС достижения в области видеоаналитики

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гостям предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Казани, Татарстан представит свои достижения в области видеонаблюдения и другие решения в сфере высоких технологий. Об этом глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин рассказал в интервью газете «Республика Татарстан».

В частности, министр отметил, что в этом году в пешеходных переходах, прилегающих к станциям Казанского метрополитена, были установлены 292 видеокамеры, оснащенные технологией на основе компьютерного зрения.

«Видеоаналитика — принципиальный вопрос безопасности населения. При помощи нее правоохранительные органы выявляют лиц, представляющих оперативный интерес. Это способствует не только раскрытию преступлений по горячим следам, но и профилактике правонарушений», — подчеркнул Айрат Хайруллин.

Кроме того, по словам главы Минцифры Татарстана, в Казани видеоаналитика используется для распознавания и учета бездомных собак, что позволило увеличит эффективность их отлова до 40%.

Хайруллин также упомянул, что компьютерное зрение применяется при биометрической оплате проезда, запущенной в текущем году в Казанском метрополитене, и для автоматической регистрации участников мероприятий, которые проводятся в МВЦ «Казань Экспо».

Подробнее о других достижениях республиик в области высоких технологий можно прочитать в интервью руководителя Минцифры РТ «Кибергигиена, видеоаналитика и машинное зрение: что представит Татарстан гостям БРИКС».

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита свыше 15 двусторонних встреч.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.