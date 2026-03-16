Татарстан представит два спектакля в финале «Театрального Приволжья»

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Победителей VII сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» объявят 27 марта, во Всемирный день театра. Церемония пройдет в формате онлайн-трансляции с подключением всех регионов ПФО, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В этом сезоне Татарстан на окружном этапе фестиваля представляют два коллектива. В номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» участвует театральный коллектив «Стройотрядовцы», работающий на базе Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, со спектаклем «Все Мы..».

В номинации «Детские театральные коллективы и студии» республику представляет детская татарская театральная студия «Апуш» со спектаклем «Мәкәрҗәдә театр» («Однажды на ярмарке»).

В седьмом сезоне в организационный комитет фестиваля поступило 150 заявок от непрофессиональных театральных коллективов Татарстана. Они поданы в двух номинациях: «Молодежные театральные коллективы и студии» для участников от 18 до 35 лет и «Детские театральные коллективы и студии» для участников от 6 до 17 лет. Кроме того, на конкурс афиш и плакатов в рамках фестиваля жители Татарстана направили 271 заявку.

Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин отметил, что фестиваль проводится ежегодно, чтобы стимулировать развитие театрального искусства среди детей и молодежи и расширять культурный кругозор молодых людей. По его словам, одной из задач проведения фестиваля в республике является привлечение молодежи к театральной деятельности как в качестве участников, так и зрителей.

Всего в финал проекта вышло 28 спектаклей – по два от каждого из 14 регионов округа. Видеоверсии постановок можно посмотреть на официальном сайте фестиваля в разделе «Финалисты».

Фестиваль проходит при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО и под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».