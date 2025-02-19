Татарстан представит 15 инициатив на конкурсе «Россия – футбольная страна»

Пятый сезон конкурса «Россия – футбольная страна», проводимого при поддержке Министерства спорта России, собрал 572 проекта из 79 регионов. В конкурсе принимают участие инициативы, направленные на развитие футбола. От Татарстана заявки подали пятнадцать проектов, сообщили в Минспорта РТ.

С 17 февраля по 14 марта пройдет региональный этап, в ходе которого каждый проект будет оценен региональной комиссией. В ее состав войдут представители Российского футбольного союза (РФС), региональной федерации футбола и ее межрегионального объединения. По итогам этого этапа будут определены лучшие проекты в каждом регионе.

После 20 марта отобранные проекты пройдут межрегиональный отбор, который определит участников национального этапа конкурса.

На заключительном этапе экспертная комиссия выберет короткий список проектов в каждой номинации, после чего организаторы представят свои инициативы в формате видеоконференции перед конкурсным жюри.

Объявление национальных победителей и призеров запланировано не позднее 15 мая.

Конкурс «Россия – футбольная страна» является инициативой РФС, направленной на выявление и поддержку проектов, способствующих развитию футбола в регионах.