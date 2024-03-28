Татарстан представили на выставке в Китае

В Пекине прошла 24-я Китайская международная выставка нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий. Напомним, данное мероприятие проводят каждый год в марте и оно уже стало самым большим, интернациональным и авторитетным нефтегазовым событием не только в КНР, но и в целом в мире.

Как сообщили в Агентстве инвестиционного развития (АИР) РТ, в рамках выставки прошла сессия - «Потенциал нефтехимического и газового комплекса Татарстана», на которой делегация республики, представленная Минпромторгом и самим агентством, рассказала китайским бизнесменам о преимуществах ведения бизнеса и инвестирования в Татарстан. На выставке также представили инвестпотенциал региона.

Еще делегация Татарстана встретилась с China Energy, CNPC, Ассоциацией предприятий и производств провинции Тианжин. На встрече обсудили вопросы развития сотрудничества между странами, в том числе участие в международных выставках этого года в Казани, таких как «РОСТКИ» и Tatoilexpo.

Отметим, что в 2023 году выставочные площадки вышеупомянутой выставки охватила 100 тыс. квадратных метров площади, в ней поучаствовали больше 1,8 тыс. экспонентов, а саму выставку посетило больше 100 тыс. посетителей профессиональных отраслей из 65 стран и регионов.