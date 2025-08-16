Татарстан представил в «Сколково» новые беспилотники для городской и сельской среды

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

В инновационном центре «Сколково» открылась выставка беспилотных авиационных и роботизированных систем, где представлено более 700 экспонатов, включая разработки татарстанских компаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

В рамках Международного форума по развитию беспилотных авиационных систем эксперты обсуждают применение дронов и искусственного интеллекта, вопросы интеграции беспилотников в городскую среду, а также подготовку специалистов для этой отрасли. В мероприятии участвуют более 120 делегатов из Татарстана.

Научно-производственный центр БАС Республики Татарстан представил линейку отечественных беспилотников. Среди них:

тяжелый БПЛА вертолетного типа «Беркут-3», предназначенный для мониторинга, разведки, доставки грузов средней тяжести и выполнения авиационных работ в сельском хозяйстве;

промышленный БПЛА InnoSpector, применяемый для автономной инспекции, сканирования и мониторинга сложных промышленных объектов, резервуаров и труднодоступных зон;

беспилотный самолет «Альбатрос М5», позволяющий выполнять аэрофотосъемку больших площадей и вести длительный видеомониторинг;

«Агроскаут» для анализа изображений посевов, определения густоты посадок, фаз развития культур и выявления сорняков с последующей классификацией и рекомендациями по борьбе;

модель InnoVTOL-3s, предназначенная для инспекции линейных объектов, создания цифровых моделей местности, аэрофотосъемки, мониторинга и охраны территорий, а также воздушной транспортировки грузов;

автономный БПЛА «Альтаир Р-10», способный работать без внешних систем навигации и предназначенный для разведки и спасательных операций в условиях завалов, лесных пожаров и зон радиационного заражения, а также для логистики в условиях «умного города».