Татарстан представил свои товары и услуги на XIX Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ»

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Делегация Татарстана представляет товары и услуги, которые могут быть использованы в процессе государственных закупок, на XIX Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

Форум-выставка проходит в Москве, на территории инновационного центра «Сколково». В этом году оргкомитет самого масштабного события в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок возглавил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Программа форума посвящена обсуждению вопросов, важных для укрепления технологического суверенитета России. Татарстанская делегация презентует разработки республики в рамках политики импортозамещения и в связи с поиском компаниями новых российских партнеров.

Представители РТ в течение трех дней будут участвовать в заседаниях, дискуссиях, круглых столах и совещаниях, по итогам которых будет выработана экспертная резолюция. Она станет основой правительственного поручения по итогам Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

«Для Татарстана, как и для других регионов страны, участие в форуме — это возможность обсудить с действующими и потенциальными партнерами перспективные задачи по приоритетным направлениям развития экономики, увидеть перспективы, обобщить накопленный опыт, познакомиться с передовыми практиками других регионов», — пояснил исполняющий обязанности председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов.