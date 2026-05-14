Татарстан представил сибирскую ель на конкурсе «Российское дерево года»

Голосование за звание «Российского дерева – 2026» стартовало в России. Татарстан на конкурсе представил 139-летнюю сибирскую ель, которая растет в государственном природном заказнике «Долгая Поляна». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Уникальное дерево получило статус "Дерево – памятник живой природы" еще в 2012 году. Высота ели превышает 30 метров. Этот природный памятник расположен в непосредственной близости от исторической усадьбы дворян Владимира и Елизаветы Молоствовых. В стенах усадьбы гостили герои войн, губернаторы, музыканты, литераторы и ученые. Семья Молоствовых поддерживала дружеские связи с Жуковским, Пушкиным, Далем, Баратынским, Толстым, Горьким и Гете», – рассказали в пресс-службе.

Со смотровой площадки, где растет знаменитая ель, открывается живописная панорама на Волгу и древний Болгар. Это место пользуется популярностью среди туристов и местных жителей.

В 2026 году голосование продлится до 1 августа. Поддержать татарстанскую красавицу можно, выбрав на официальном сайте конкурса номер 13.

«Призываем всех жителей республики поддержать нашу ель и отдать за нее свой голос. За каждым таким деревом стоит история целого региона. Участие в конкурсе – возможность рассказать о природных богатствах Татарстана всей стране», – отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года. В нем принимают участие природные раритеты, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием России.