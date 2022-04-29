Татарстан представил книги классиков татарской литературы на выставке в Горно-Алтайске

Татарское книжное издательство приняло участие в Первой Всероссийской книжной выставке-ярмарке «Книжный Горный Алтай», которая проходит в эти дни в Горно-Алтайске. Здесь представили детские издания, историческую литературу, книги классиков татарской литературы и издания современных авторов. Об этом сообщает пресс-служба издательства.

В первый день работы выставки стенд татарстанцев издательства посетил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин рассказал об истории издательства, об издаваемых книгах и обсудил с главой варианты сотрудничества с регионом. Олег Хорохордин отметил хороший выбор представленных книг и поделился, что так же, как Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, считает, что происхождение тюркского мира берет свое начало на Алтае.

Всероссийская книжная выставка-ярмарка проходит в Национальной библиотеке имени Чевалкова в рамках семинара при поддержке Ассоциации книгоиздателей России и уже стала большим событием для всех книголюбов города. В ярмарке принимают участие более 30 издательств из разных регионов России. В программе мероприятия запланировано проведение круглых столов, мастер-классов издателей, писателей и книготорговцев.