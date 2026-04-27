Общество 27 апреля 2026 10:55

Татарстан представил цифровые решения в мелиорации коллегам из Узбекистана

Специалисты из Узбекистана проявили интерес к практикам Татарстана в сфере мелиорации и цифрового управления водными ресурсами, особенно с применением технологий искусственного интеллекта. Обмен опытом состоялся в ходе видеоконференции между ФГБУ «Приволжскмелиоводхоз» и Каракалпакским региональным центром Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем Республики Узбекистан.

В центре обсуждения оказались вопросы рационального использования воды, борьбы с опустыниванием и деградацией орошаемых земель, что особенно актуально для Каракалпакского региона, где последствия обмеления Аральского моря остаются одной из ключевых экологических проблем.

Директор ФГБУ «Приволжскмелиоводхоз» Марс Хисматуллин представил татарстанский опыт внедрения систем мониторинга и ИИ-решений для повышения эффективности управления водными ресурсами, а также рассказал о цифровизации аграрного сектора республики.

Стороны обсудили перспективы партнерства и обмена технологиями. Отдельное внимание уделили развитию совместных проектов в области водного хозяйства и мелиорации.

Кроме того, узбекская сторона получила приглашение принять участие в Международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА – 2026», где планируется представить современные разработки и технику отрасли.

