Татарстан представил 30 заявок на Всероссийский отбор инклюзивных практик

Татарстан подал 30 заявок на Всероссийский отбор инклюзивных практик «Открыто для всех». Об этом сообщает организатор — Агентство стратегических инициатив.

Участниками отбора становятся госучреждения, бизнесмены и некоммерческие организации. Мероприятие проводится для транслирования ценности инклюзии и обмена опытом в этой области.

В Татарстане в настоящее время проживают более 278 тысяч инвалидов, в том числе 17,8 тысячи детей. В республике уделяется большое внимание развитию инклюзии. Люди с ограниченными возможностями вовлечены в жизнь региона в разных сферах, реализуются проекты, которые позволяют оказывать адресную помощь по месту жительства, по развитию социальной инклюзии и формированию позитивного отношения к людям с инвалидностью.

Всероссийский отбор поможет бизнесу, НКО и госструктурам презентовать и продвинуть проекты в этом направлении, привлечь компании к созданию доступной среды, а также услуг и товаров для людей с инвалидностью и ОВЗ. Также внимание уделяется созданию возможностей для обучения и трудоустройства этой категории населения. В частности, рассматриваются проекты по адаптации сервисов, товаров, практик и услуг, которые позволят улучшить качество жизни людей с инвалидностью и вовлечь их в социум.

Среди заявок из Татарстана, поступивших на отбор, 20 относятся к номинациям «Постдипломное сопровождение при трудоустройстве студентов», «Корпоративная политика», «Универсальный дизайн», «Эффективная реабилитация», «Инклюзивное лидерство», «Инклюзивный туризм». Еще по три проекта относятся к образованию и спорту, по одному — к культуре, искусству, досугу, производству, сфере услуг и промышленности.

Их оценкой займется экспертный совет, в составе которого вошли 50 представителей профессионального, отраслевого и предпринимательского сообществ, общественных объединений, средств массовой информации и органов государственной власти.

Проект «Открыто для всех» реализуется в рамках Национальной социальной инициативы.