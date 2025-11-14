Татарстан представил 17 молодых специалистов на Всероссийском форуме «ГосСтарт»

Фото: пресс-служба АНО «Татарстан – территория возможностей»

Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» прошел с 11 по 13 ноября в Нижнем Новгороде. Его организовала платформа Росмолодежь.Форумы. Мероприятие объединило около тысячи участников из разных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Татарстан – территория возможностей».

Работа форума была сосредоточена на шести направлениях: «Поиск кадров», «Привлечение кадров», «Адаптация кадров», «Управление персоналом в госструктурах», «Время СВОих» и «ГосСтарт.Дети».

Участники посещали встречи с экспертами, панельные дискуссии и представляли свои инициативы, направленные на развитие кадрового потенциала государственной и муниципальной службы.

Фото: пресс-служба АНО «Татарстан – территория возможностей»

По информации Министерства по делам молодежи РТ, Татарстан на форуме представляли 17 молодых специалистов из органов власти и муниципальных структур. Среди них – сотрудники Минфина, Минюста, Минобразования и науки РТ, специалисты Аппарата Исполкома Казани и учреждений социальной сферы.

Программа форума включала обсуждение возможностей поиска, привлечения и адаптации перспективной молодежи, а также развитие компетенций в сфере управления персоналом. Помимо деловой части, участники посетили практические занятия, познакомились с нижегородскими промыслами, работали на интерактивных площадках партнеров и участвовали в экскурсионной программе.

Фото: пресс-служба АНО «Татарстан – территория возможностей»

В рамках социального блока был организован сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Организаторами выступили Центр обучения государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» и Росмолодежь, главным информационным партнером стал Социальный фонд России.