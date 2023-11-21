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Татарстан предоставит субсидии на производство зарядок для электрокаров
В Татарстане на год продлят субсидии для предпринимателей на закупку зарядной инфраструктуры для электрокаров. Порядок их предоставления, рассчитанный на 2022-2023 годы, распространится и на 2024-й, следует из проекта постановления Правительства РТ, разработанного Минпромторгом республики.
«В наименовании: слова „2022 — 2023 годах“ заменить словами „2022 — 2024 годах“», — отмечается в документе.
Кроме того, начнут возмещаться затраты не только на закупку, но и производство такого оборудования.
Средства, согласно проекту, будут выделены из бюджета Татарстана и средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета.
Также уточнен порядок подачи заявки на субсидию и документы, которые необходимо предоставить.
Постановление в случае прохождения антикоррупционной экспертизы вступит в силу с 1 января 2024 года.
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