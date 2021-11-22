Татарстан предложит Правительству РФ увеличить срок микрозаймов для предпринимателей

Президент Татарстана Рустам Минниханов готов обратиться в Правительство России с предложением об увеличении сроков микрозаймов для предпринимателей.

Общественный представитель Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Михаил Кузнецов на встрече руководителя республики с бизнесменами в Набережных Челнах обратил внимание, что микрозаймы – востребованная мера поддержки.

До введения ограничительных мер 2020 года максимальный срок микрозайма, выдаваемый Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан составлял 3 года, сейчас – только 2 года по решению федерального центра. Он предложил увеличить срок кредитования до 5 лет.

«Будем работать. Менять правила игры – это не очень красиво. В это время (ограничений из-за распространения коронавируса – прим. Т-и) не на два года, наоборот, может быть на 4 года (нужно предоставлять займы – прим. Т-и). (…) Вообще вопрос очень правильный. Мы тоже готовы обратиться в Правительство. Это уже было, нужно хотя бы вернуть тот горизонт (3 года – прим. Т-и), который был», – сказал Минниханов.

Он отметил, что вопрос должны поднимать на федеральном уровне и депутаты от Татарстана.