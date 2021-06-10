Татарстан предложил Якутии новый инструмент сбыта продукции региональных производителей

Глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов встретился с делегацией Якутии во главе с вице-премьером Республики Саха (Якутия) Михаилом Никифоровым. Стороны обменялись опытом и успешными практиками социально-экономического развития и государственного управления в двух регионах.

Во время встречи участники обсудили деятельность Регионального маркетингового центра РТ, который выступает эффективным инструментом продвижения и реализации продукции местных производителей на внутреннем и внешних рынках. Благодаря ресурсу на сегодня уже более 2 тыс. субъектов МСБ получили заказы на сумму более 15,5 млрд рублей (за 2020-2021 годы).

Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких рассказала об основных преимуществах региона — ювелирном производстве, мясных деликатесах, меховых изделиях, национальной посуде, северной рыбе. Якутские производители реализуют свою продукцию через собственный региональный маркетплейс.

Руководитель Агентства государственного заказа, на базе которого функционирует татарстанский РМЦ, Яков Геллер предложил представителям Якутии зарегистрироваться в Республиканском маркетинговом центре как поставщики, что позволит расширить направления сбыта якутской продукции и найти новых клиентов за пределами Республики Саха.

В завершение стороны обсудили возможность внедрения Республиканского маркетингового центра в Якутии.

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ.