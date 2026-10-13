Татарстан предложил выделить 3 тыс. квот для работников из Индии в 2027 году

«На 2027 год республика вышла с предложением установления квоты в 16 тыс. иностранных граждан. Из них квота для граждан Индии – 3 тыс.», – сказала Тазетдинова.

По словам замминистра, республика использует два механизма трудовой миграции: патенты для граждан стран с безвизовым порядком въезда и квоты на привлечение работников из государств, для въезда в которые нужна виза. Квотный механизм, отметила она, позволяет работодателю заранее определить потребность в иностранных специалистах и взять на себя ответственность за их трудоустройство.

«Мы целенаправленно идем к повышению квотного механизма, потому что это, на наш взгляд, самый управляемый и прозрачный механизм. Когда приезжает иностранный работник по предложению конкретного работодателя, тот несет за него всю ответственность и обеспечивает все необходимые гарантии», – пояснила Тазетдинова.

Сейчас в Татарстане трудятся около 58 тыс. мигрантов, из которых примерно 1,7 тыс. – граждане Индии.

Тазетдинова отметила, что индийские специалисты могут помочь восполнить кадровый дефицит в строительстве, здравоохранении, IT и сельском хозяйстве. Среди преимуществ работников из Индии она назвала знание английского языка, которое упрощает коммуникацию и обучение, а также способность к самоорганизации и адаптации.

При этом привлечение иностранной рабочей силы остается дополнительным инструментом для восполнения потребности в кадрах, которую не удается удовлетворить за счет местных специалистов и системы образования.