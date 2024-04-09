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Татарстан предложил включить в федеральный перечень еще 32 учебника по татарскому языку
Татарстан предложил включить еще 32 учебника по татарскому языку и литературе в федеральный перечень. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов на заседании Комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
«Продолжается работа по разработке новых учебников. Надеемся, что еще 32 учебника будут внесены на рассмотрение федерального научно-методического совета для включения в федеральный перечень учебников уже в этом году», — сказал спикер.
По словам Поминова, в прошлом году в Минпросвещения России были направлены 26 учебников нового поколения по татарскому языку и литературе. Они получили положительные заключения экспертов и вошли в федеральный перечень учебников. Всего на данный момент таких учебников в федеральном перечне 86.
Спикер добавил, что в школах Татарстана организовано обучение на пяти языках: русском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском. Кроме того, восемь языков являются предметом изучения — русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский (как мокшанский, так и эрзянский), башкирский и иврит.
Более того, в 110 отделениях воскресной школы изучаются языки и культуры 25 народов, проживающих в республике. «Ежегодно по всем направлениям поставляются в школу учебники с первого по 11-й класс», — подчеркнул Поминов.
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