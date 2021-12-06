Татарстан предложил включить в федеральную программу капремонта 139 школ

Татарстан предложил включить в федеральную программу капитального ремонта школ 139 образовательных организаций. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира, организованного в соцсети Instagram.

«Сейчас разрабатывается федеральная программа капитального ремонта школ из числа организаций, попавших в реестр. Данные в реестр вносятся руководителями самих школ. От нас в этом реестре 139 школ. Из них 65 школ запланировали на 2022 год, 30 — на 2023-й. Надеемся, что они войдут в федеральную программу капремонта. Сумма складывается из расчета 60% на 40%», — рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин добавил, что в этом году в республике строятся 17 детских садов, из них 13 — по национальному проекту «Демография». В общей сложности они рассчитаны на 2390 мест, половина из которых — ясельные. «В Татарстане многое делается, для того чтобы детские сады были построены и оснащены современным оборудованием. Но по ясельным группам пока есть определенные сложности», — заметил он.

Министр подчеркнул, что в этом году также было построено и введено в эксплуатацию семь школ. Из них одна организация в Казани возведена по национальному проекту «Образование», а остальные построены за счет средств республиканского бюджета.

По его словам, по национальному проекту «Образование» на 2023–2024 годы запланировано строительство школы на 1224 места на улице Сибгата Хакима в Казани. Согласно нацпроекту «Демография», в 2022–2023 годах планируется построить детсад на 220 мест в 59-м квартале Казани, а в 2024 году в том же микрорайоне будет построен еще один детский сад на 220 мест.

«Республика уделяет большое внимание строительству школ и детсадов, старается войти во всевозможные программы. Есть федеральная программа „Развитие образования”. По ней подали в федеральное министерство список из 14 школ. До 31 января следующего года вопрос будет решен. Предложили школы в Казани, других городах, сельских районах по концессионному соглашению», — заключил Хадиуллин.

Нацпроекты «Образование» и «Демография», как и другие национальные проекты, реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. После начала пандемии коронавируса и спровоцированного ею экономического кризиса цели проектов были скорректированы.