Татарстан предложил установить контроль за мусором на всех стройплощадках

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С начала года в Минэкологии Татарстана поступило более 5,6 тыс. жалоб на несанкционированные свалки. Чтобы решить проблему с мусором, министерством разработан проект федерального закона в части регулирования обращения с отходами строительства и ремонта. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на круглом столе в Казани.

«Разработан проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“» в части регулирования обращения с отходами строительства и ремонта. В нем мы предусмотрели конкретные полномочия субъектов страны. В частности, утверждение порядка обращения с отходами строительства, в том числе порядок внедрения региональной автоматизированной информационной системы учета и контроля отходов строительства на этапах их технологического цикла», — сказал он.

Речь идет о раздельном сборе мусора, а также о транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживании и размещении отходов строительства. При этом, по словам Александра Шадрикова, одним из важных аспектов должно стать обязательное внедрение автоматизированной информационной системы учета и контроля отходов строительства на всех этапах технологического цикла.

Спикер отметил, что такие системы уже есть, и одна из них тестировалась в республике.

«Автоматизированная система позволяет сделать прозрачным весь цикл строительных отходов, наладить кооперацию между образователями, транспортировщиками, переработчиками, при этом обеспечив переход права собственности на такие отходы», — подчеркнул Шадриков.

Разработанный законопроект направлен для рассмотрения в Госсовет Татарстана. В случае его одобрения и принятия республика получит возможность эффективно решать проблемы обращения с отходами строительства на региональном уровне и создавать условия для развития отрасли производства строительных материалов из отходов, отметили в пресс-службе Минэкологии РТ.