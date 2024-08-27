Татарстан предложил Туркменистану создать компании по переработке продукции АПК

Татарстан предложил Туркменистану создавать совместные компании по переработке сельхозпродукции. Республика планирует развивать несырьевой экспорт, рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов на девятом заседании Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Показатели по экспорту с Туркменистаном очень скромные. Здесь мы недорабатываем. За семь месяцев этого года Татарстан экспортировал в Туркменистан сельскохозяйственную продукцию на 3,3 млн долларов. В основном это масложировая продукция, кетчупы, томаты, соусы, ржаная и пшеничная мука», – сообщил спикер.

По словам Гайнуллова, Татарстан экспортирует продукцию сельского хозяйства в 52 страны. «Надо усилить работу, и возможности есть. У нас 258 участников экспортного процесса. Есть большое количество экспортоориентированных проектов», – подчеркнул он.

Замминистра отметил, что в Татарстане большое внимание уделяется развитию халяль-индустрии. В связи с этим он предложил компаниям Туркменистана принять участие в ежегодной выставке-ярмарке халяльной продукции Kazan Halal Market, чтобы изучить этот рынок в регионе. «К сожалению, в этом году ни одна компания из Туркменистана в самой ярмарке участие не приняла», – посетовал спикер.

Министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев добавил, что из-за геополитической ситуации и санкций в отношении России произошло снижение межторгового оборота между республиками. Хотя в прошлом году товарооборот вырос на 13,4% по сравнению с 2022-м и составил 52,3 млн долларов. При этом в 2019-2020 годах он был в два раза больше.

«Туркменистан и Татарстан могут развивать различные механизмы взаимодействия, нацеленные на реализацию конкретных взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, образования, здравоохранения. У нас огромный потенциал в инвестиционной сфере, в том числе по созданию совместных предприятий и реализации проектов», – заявил Джораев.

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко заметил, что в этом году идет снижение товарооборота.

«Сотрудничество предприятий Туркменистана и Татарстана ведется по самым разным направлениям – машиностроение, нефтегазовая сфера, медицина и другие. Однако потенциал между нашими республиками гораздо выше. И нам его нужно использовать», – сказал он.