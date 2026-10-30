Татарстан предложил создать единое цифровое пространство в сфере ОКН

Татарстан вышел с инициативой создать единое информационное пространство в сфере охраны объектов культурного наследия. Об этом на V Всероссийской конференции «Наследие в цифре» в рамках Kazan Digital Week заявил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

«Назрела необходимость создания единого информационного цифрового пространства в сфере охраны наследия, причем не только для органов власти. Представьте платформу, где реставраторы, эксперты, проектировщики, ученые работают с одними и теми же проверенными данными в реальном времени. Настоящая цифровая экосистема, а сегодня каждый сидит в своем информационном затворнике», – сказал Гущин.

По его словам, в Татарстане уже создана региональная система «Объекты культурного наследия Татарстана», которая ведет объект по всему жизненному циклу.

«Документы и отчетность формируются автоматически, большие данные систематизируются, анализируются почти без участия человека. Но главный вопрос – интеграция. Если система будет автономной, она станет очередной, уже пятнадцатой информационной системой, и это будет бесполезным занятием», – подчеркнул он.

Так, Татарстан станет первым регионом России, который обеспечит синхронизацию данных об объектах культурного наследия с платформой «Наследие.Дом.РФ» в режиме реального времени.

«Мы подписали соглашение с ДОМ.РФ. Татарстан – первый среди регионов – в ближайшее время обеспечит синхронизацию данных об объектах культурного наследия с платформой «Наследие.Дом.РФ». До конца года планируем завершить эту работу», – заявил Гущин. По его словам, взаимодействие выстроено по 67 параметрам. На платформе уже размещено 70 объектов республики, которые только за октябрь набрали более 600 просмотров.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», Гущин заявил, что в Татарстане оцифрована уже почти вся сфера наследия. В научно-проектном архиве в цифру перевели все документы – около 1,3 млн. По его словам, в Национальную систему пространственных данных внесены 100% границ территорий ОКН и 97% обременений. «К декабрю будет 100%», – заверил он.