Татарстан предложил расширить категории детей-правонарушителей для отправки в спеццентры

Депутаты Государственного Совета Татарстана предложили расширить перечень категорий подростков, которые могут быть помещены в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Парламентарии подготовили законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

«В федеральном законе определены категории несовершеннолетних, которые могут быть помещены в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей — ЦВСНП. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в части расширения перечня указанных категорий. Речь идет об эффективном использовании профилактических возможностей ЦВСНП в работе с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации или находящимися в социально опасном положении», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно статистическим данным, в 2022 году в России выявлено 60 055 безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны государства. По мнению разработчиков законопроекта, особого внимания заслуживают дети систематически (три раза и более в течение года) покидавшие места постоянного либо временного проживания.

«При установлении местонахождения самовольно ушедших несовершеннолетних они подлежат направлению в государственные учреждения, режим функционирования которых не предполагает наличия условий, исключающих возможность повторного самовольного ухода. Помещение же в ЦВСНП обозначенной категории детей не только позволит гарантированно обеспечить последующее их возвращение к месту жительства, но и установить причины самовольного ухода из семьи <…>, вовлечения в преступную и иную антиобщественную деятельность, а также принять соответствующие меры», — уверены авторы инициативы.

В документе уточняется, что внимания заслуживают и несовершеннолетние, часто совершающие административные правонарушения. Предусмотрено привлечение к уголовной ответственности за повторное правонарушение, например, за мелкое хищение, побои. Но эта мера не распространяется на подростков, не достигших 16 лет.

«Возросло количество подростков, которые сознательно игнорируют общепринятые нормы и при этом вступают в конфликт с законом. В настоящее время нормативных оснований для проведения с указанной категорией подростков профработы в условиях ЦВСНП не имеется, но при этом такая потребность просто необходима. Работа с указанной категорией детей должна быть последовательной, с глубоким изучением истинных причин девиантного поведения», — полагают инициаторы законопроекта.

Разработчики документа убеждены, что внесение изменений в федеральный закон будет способствовать снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в том числе повторных, а также реализации защиты их прав.