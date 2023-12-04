Татарстан предложил проводить федеральную олимпиаду по экологии

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Сейчас в 103 экологических классах Татарстана уроки по экологии проводят профессиональные педагоги. Школьники демонстрируют отличные результаты на олимпиадах. Об этом рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В вопросе введения экологии как основного предмета в школах пока мнения расходятся – должна ли она быть основным предметом или проводиться на основе факультатива. В республике разработаны методические пособия для 1-5-х и 5-6-х классов. Ведем работы по формированию пособий для 3-7-х классов, создан онлайн-портал. Мы хотим проводить олимпиаду по экологии на федеральном уровне», – сказал он.

Спикер отметил, что участники республиканских экологических олимпиад иногда «задают такие каверзные вопросы, что говорит о том, как глубоко ребята погружены в эту тему».

О важности сохранения экологии неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Так, на встрече с экологами и зоозащитниками он отметил, что природа России является ее национальным достоянием, которое нужно сберечь для будущих поколений. «Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию. Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями», – подчеркнул тогда он.