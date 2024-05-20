Татарстан поучаствуют в проекте «Слово о русском сердце» в Пекине

Изделия кожевников из Татарстана представят в культурно-просветительском проекте «Слово о русском сердце» в Пекине. Отметим, что мероприятие пройдет с 12 по 15 июня. В нем примут участие свыше 20 регионов России, пишет ТАСС.

Также на фестивале гости смогут увидеть выступление Государственного академического Сибирского русского народного хора и этноподиум музейно-исторических костюмов. Еще посетителей ждут модные показы, увлекательная концертная программа, мастер-классы, насыщенная деловая программа «Слово о туристическом потенциале России» и много других культурно-развлекательных событий.

Цель данного проекта - укрепить международное гуманитарное сотрудничество в перекрестные годы культуры России и Китая. Мероприятие проведут в рамках международного фестиваля «Здравый смысл», организованного Россотрудничеством совместно с Центром креативных индустрий «Новый город», Российским культурным центром (РКЦ) и Пекинским выставочным центром, на площадке которого планируется реализовать проект.

Ожидается, что это будет один из самых масштабных проектов, который расскажет КНР о России и поможет китайцам, а также жителям других стран узнать правду про РФ, российскую историю и культуру.

Кроме российских регионов, на пекинской площадке представят ведущие бизнес-структуры России, партнеров проекта в сфере культуры, туристических товаров и услуг, гастрономии, креативных индустрий.

Напомним, что по указу Президента РФ Владимира Путина 2024-2025-й объявлены перекрестными Годами культуры России и Китая. На этот период запланирован целый ряд двусторонних культурных мероприятий.