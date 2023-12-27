Татарстан потратит почти 9 млн рублей на Международную олимпиаду по татарскому языку

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан направит почти 8,9 млн рублей на организацию и проведение Международной олимпиады по татарскому языку. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок РТ.

Олимпиада проводится в рамках госпрограммы по сохранению, изучению и развитию государственных языков Татарстана и других языков с 2023 по 2030 год.

Заказчиком услуги выступает Минобрнауки Татарстана, а источником финансирования — бюджет республики.

Участниками олимпиады станут школьники 8-11-х классов и студенты из Татарстана, регионов России, а также обучающиеся и студенты из зарубежных стран, прошедшие интернет-тестирование.

Событие будет организовано в несколько этапов. Для татарстанцев проведут школьный, муниципальный, республиканский и международный, из других регионов — школьный, муниципальный, областной (региональный), межрегиональный и международный. Учащиеся воскресных школ в субъектах, студенты и участники из других стран должны пройти интернет-тестирование, дистанционное собеседование и международный этап.

Исполнителю предстоит провести заочный и отборочный этапы олимпиады, организовать работу разработчиков заданий, членов жюри, сопровождающих участников, обеспечить взаимодействие с участниками очного этапа, информационную поддержку участников и другие виды работ. Также он возьмет на себя услуги по разработке программы, предоставлению помещений для проведения олимпиады, необходимой канцелярии, проживание и питание, в том числе халяльное, предоставление транспорта и оплату соответствующих расходов.

Участникам и сопровождающим предоставят 11 автобусов и два микроавтобуса с водителями.

Срок оказания услуг — до 31 мая 2024 года.