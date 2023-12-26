Татарстан потратит более 37,7 млрд рублей на соцподдержку жителей в 2024 году

Татарстан потратит более 37,7 млрд рублей на социальную поддержек жителей в 2024 года, а также почти 40 млрд — в 2025-м. В общей сложности за два года на реализацию одноименной программы пойдет 77,69 млрд рублей, следует из постановления Правительства республики.

Средства направят из федерального и республиканского бюджетов. В предыдущие годы также были задействованы субсидии Пенсионного фонда, а после его преобразования — Фонда пенсионного и социального страхования РФ и внебюджетных источников.

Средства идут на социальные выплаты, повышение качества жизни пожилых людей, модернизацию и развитие социального обслуживания населения, улучшение социально-экономического положения семей, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума и другие направления.