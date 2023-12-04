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Татарстан потратит более 32 млн рублей на проведение школьных олимпиад в 2024 году
Татарстан потратит свыше 32 млн рублей на организацию и проведение школьных олимпиад в 2023-2024 году. В списке указано 25 учебных предметов, следует из тендера Минобрнауки РТ, опубликованного на портале госзакупок.
Согласно описанию объекта закупки, ожидается проведение регионального этапа всероссийских и республиканских предметных олимпиад не менее чем по 24 предметам, а также межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе. В них примут участие не менее 5,5 тыс. учащихся и не менее 1,3 тыс. сопровождающих. В оргкомитет войдут не менее 25 членов, в жюри — не менее 1 тыс.
Период проведения олимпиад — с 9 января по 1 марта 2024 года — 52 календарных дня.
Исполнитель возьмет на себя организацию проживания и питания участников, сопровождающих, организационного комитета, рабочей группы. Также он подготовит дипломы, свидетельства и грамоты для участников, обеспечит участников кабинетами, техникой, необходимой канцелярией на время олимпиад и займется другими организационными вопросами.
Также описаны требования к кабинетам для проведения практической части олимпиад по химии, физике, технологии, ОБЖ и другим предметам.
Заказчиком выступает Минобрнауки Татарстана, срок исполнения контракта — по 31 марта 2024 года.
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