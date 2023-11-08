Татарстан потратит 6,6 млн рублей на внедрение «бережливого производства» на предприятиях

Татарстан потратит 6,6 млн рублей на внедрение технологий бережливого производства и повышения производительности труда на двух предприятиях. Для организации работы привлекут два юрлица-консультанта, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Центр энергоресурсоэффективных технологий РТ. Привлечение консультантов, которые займутся реализацией проекта, профинансируют за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету РТ на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда».

Привлечь к проекту планируют два предприятия — участника национального проекта, прошедшие специальный отбор.

За время действия контракта исполнитель обязан проводить семинары, выезды, рассылку информационных материалов и проводить другие мероприятия, направленные на привлечение предприятий, совместно с ними участвовать в реализации пилотных проектов по повышению производительности труда, созданию потоков-образцов. Также юрлицо будет оказывать методологическую, консультационную и информационную поддержку участнику при разработке мероприятий.

Задание включает семь этапов — от привлечения предприятия до производственного аудита производственных потоков.

За время участия в проекте предприятие приобретет опыт применения инструментов бережливого производства, получит экспертную поддержку для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции. Вместе с экспертами коллектив разработает поток-образец и создаст базу для внедрения изменений и дальнейшей самостоятельной работы.

По нацпроекту, совместная работа должна помочь сократить простои и потери, а также повысить эффективность труда. Национальные проекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.