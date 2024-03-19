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Татарстан потратит 3 млн рублей на организацию Международного турнира по брейкингу
Организация Международного турнира по брейкингу и уличному искусству — 2024 обойдется бюджету Татарстана в 3 млн рублей. Об этом говорится в тендере Минмолодежи РТ, размещенном на портале госзакупок.
Международное событие состоится в Казани. На мероприятие пригласят ведущих, диджеев, художников и участников из Татарстана, регионов России, зарубежных специалистов в области уличной культуры и танцевального спорта.
Программа события будет рассчитана на четыре дня. Гостей ожидают бесплатные тренировки, открытые обсуждения и лекции от известных тренеров, мастер-классы от деятелей уличной культуры, легенд мирового брейкинга и уличных художников. Также в программе граффити-джемы, батлы диджеев, показательные выступления и соревнования по более чем 10 номинациям.
Подрядчику предстоит найти и подготовить площадки для проведения турнира, разработать его концепцию, программу, найти партнеров, обеспечить медиасопровождение, брендирование, полное техническое обеспечение, предоставить необходимое звуковое, световое и техоборудование, видео- и фотообеспечение.
Ожидается, что участниками фестиваля станут не менее 3 тысяч человек.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
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