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Татарстан потратит 134 млн рублей на ремонт шести дорог общего пользования
Ремонт шести участков дорог в районах Татарстана обойдется в более чем 134 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.
Средства пойдут на обновление следующих участков:
— объездная Бавлы (км 5+500 — км 7+023) протяженностью 1,5 км;
— Бугульма — Татарская Дымская (км 4+172 — км 5+550) в Бугульминском районе — 1,4 км;
— Бугульма — Азнакаево (км 17+000 — км 18+049) в Бугульминском районе — чуть больше 1 км;
— Бугульма — Лениногорск (км 5+100 — км 6+184) в Лениногорском районе — 1,1 км;
— Лениногорск — Черемшан (км 40+422 — км 40+917, км 44+600 — км 54+506, км 57+567 — км 58+026) в Лениногорском районе — 1,86 км.
На ремонт на этих дорогах выделено более 100 млн рублей.
Отдельный тендер касается участка дороги объездная Нурлата (км 1+040 — км 2+000) протяженностью 960 метров. Стоимость работ оценивается почти в 34 млн рублей.
Работы на первых пяти трассах должны быть завершены до 20 августа 2024 года, а в Нурлатском районе — до 22 августа. Заказчиком выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса РТ при Миндортрансе республики. Средства выделят из бюджета Татарстана.
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