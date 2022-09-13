Татарстан потратил на посевную кампанию 30 млрд рублей

В этом году посевная кампания обошлась аграриям Татарстана в сумму около 30 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Государственная поддержка на проведение весенне-полевых работ составила 5,7 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета было выделено 1,9 млрд рублей, из бюджета республики – 3,8 млрд рублей», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров подчеркнул, что своевременному проведению посевной кампании способствовала программа льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей, благодаря которой было привлечено 17,6 млрд рублей краткосрочных кредитов.

«На текущую дату до получателей доведены субсидии на сумму 8 млрд рублей, что составляет 60% от годового лимита», – уточнил он.

До конца этого года, по словам министра, аграрии республики получат еще 5,7 млрд рублей субсидий.