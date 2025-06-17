Татарстан потратил на благоустройство Голубых озер в Казани 650 млн рублей

На благоустройство территорий Голубых озер в Казани потрачено около 650 млн рублей. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Финансирование всех мероприятий по благоустройству реализовано силами регионального бюджета в рамках программы общественных пространств, небольшая доля получена по программе ФКГС (Формирование комфортной городской среды. <…> Порядка 600 млн рублей – общий бюджет на благоустройство всей территории, а это – около 120 га общей площади», – сообщила замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

Как следует из представленной презентации, финансирование из бюджета России составило 4 млн рублей.

ООПТ «Голубые озера» – самая посещаемая природная территория в Татарстане, которая близко расположена к казанской агломерации. В год здесь бывает около 120 тыс. человек.

Благоустройство территорий соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.