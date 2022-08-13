Татарстан построит на «Алабуге» полигон для испытания беспилотников

Совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом Татарстан создает на территории особой экономической зоны «Алабуга» полигон для испытания беспилотников. Кроме того, испытывать на нем будут высокоавтоматизированные транспортные средства, сообщил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

«Площадкой для теста станет территория особой экономической зоны «Алабуга» и прилегающих участков региональной автомобильной дороги общего пользования», – приводит слова Минниханова РИА Новости. По его словам, общая длина маршрута составит 9,2 км.

Постоянно действующая пилотная зона в республике позволит сформировать базу для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных систем без присутствия инженера-испытателя, добавил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию РТ.

В настоящее время в Татарстане разработкой беспилотных автомобилей занимается «КАМАЗ». Так, ранее «Татар-информ сообщал», что в этом году предприятие выпустит 4 беспилотника «Континент» и протестирует их на трассе М-11.