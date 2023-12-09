Татарстан поставляет в Лисичанск насосы, чтобы подать воду в жилые дома

Татарстан закупит для Лисичанска погружные насосы, необходимые для работы местному Водоканалу. Специализированное оборудование позволит увеличить давление воды в центральной части города.

Фото: © «Татар-информ»

Один из двух погружных насосов уже доставлен в подшефный город. Рабочие приступили к установке оборудования. Его запуск дополнительно позволит обеспечить водой около 5 тысяч абонентов.

Фото: © «Татар-информ»

Еще один насос планируется доставить в Лисичанск в ближайшие недели.В данный момент местный Водоканал смог подключить к центральному водоснабжению свыше 7 тысяч абонентов, проживающих в многоквартирных домах и в частном секторе, а также 77 лисичанских предприятий.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.