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Татарстан поставляет в Лисичанск насосы, чтобы подать воду в жилые дома
Татарстан закупит для Лисичанска погружные насосы, необходимые для работы местному Водоканалу. Специализированное оборудование позволит увеличить давление воды в центральной части города.
Один из двух погружных насосов уже доставлен в подшефный город. Рабочие приступили к установке оборудования. Его запуск дополнительно позволит обеспечить водой около 5 тысяч абонентов.
Еще один насос планируется доставить в Лисичанск в ближайшие недели.В данный момент местный Водоканал смог подключить к центральному водоснабжению свыше 7 тысяч абонентов, проживающих в многоквартирных домах и в частном секторе, а также 77 лисичанских предприятий.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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