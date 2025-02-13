Татарстан посетит поезд-музей, посвященный Великой Отечественной войне

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» посетит Татарстан. Сначала, 15 февраля, посетить выставку, посвященную Великой Отечественной войне, смогут жители и гости города трудовой доблести Зеленодольска. После этого, с 16 по 18 февраля, такая возможность появится у жителей и гостей другого города трудовой доблести – Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Для посещения выставки необходимо пройти интернет-регистрацию на сайте проекта – поездпобеды.рф. Поезд-музей будет стоять на железнодорожных вокзалах, там и будет организовано посещение экспозиции.

«Мы не первый год встречаем «Поезд Победы». Каждый раз интерактивная выставка пользуется популярностью. Выставка никого не оставляет равнодушным. Нужно и важно рассказывать, показывать молодому поколению, какой ценой досталась Победа. Это один из лучших инструментов патриотического воспитания», – прокомментировал предстоящее событие министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

В 2023 году музей пополнился новым вагоном, экспозиция которого рассказывает о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о преступлениях, совершенных нацистской Германией и милитаристской Японией.

В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив была запущена интерактивная версия уникальной экспозиции. Специально для нее разработаны 79 панорам и 158 интерактивных элементов, оцифрованы 159 фотографий экспонатов. В панорамы создатели интерактивной версии интегрировали видео с экранов и проекторов.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация открывается примерно за сутки до прибытия поезда. Как правило, билеты заканчиваются очень быстро из-за высокого спроса. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст для посетителей – 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.

Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим – «Волонтерам Победы». Крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени.

С учетом интереса к экспозиции «Поезда Победы» и ограниченного количества аудиогидов для групп посетители также могут слушать экскурсию через мобильное приложение, оно доступно для iPhone и устройств на базе Android. Посетить передвижной музей можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025-й по решению Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества.