Татарстан поразил гостей выставки-форума «Россия» спортивными симуляторами. На площадке они могли попробовать себя в различных видах спорта — от «заезда» на гоночной машине до борьбы на поясах корэш.

«Насчет симуляторов могу сказать, что они ощущаются, как живые. У нас есть симулятор гоночного автомобиля, традиционной татарской поясной борьбы корэш, а также велотренажеры», — рассказал один из представителей РТ.

Старшее поколение больше заинтересовали велосипеды. Каждый мог попробовать «прокатиться» на симуляторе до Кремлевской набережной или вдоль озера Кабан. Симулятор по корэш же стал настоящей «изюминкой» татарстанского стенда.

Международная выставка-форум «Россия» будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации из 89 регионов страны. 2 декабря на площадке пройдет День Республики Татарстан. Ожидается панельная дискуссия с участием Раиса РТ Рустама Минниханова и других высоких гостей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, в экспозиции выставки-форума «Россия» задействуют 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тыс. кв. метров. Для мультимедийных стендов и нарядной подсветки павильонов, по его словам, выделили дополнительные мощности электроэнергии.

Ожидается, что на протяжении работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин и члены Правительства.

Фото, видео: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»