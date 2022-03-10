Татарстан попросил Минпросвещения предусмотреть в учебных планах изучение родных языков

Татарстан направил письмо в Минпросвещения России с просьбой предусмотреть в учебных планах изучение родных языков. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«С нашей стороны инициировано письмо от Президента Татарстана в Министерство просвещения России о необходимости предусмотреть во всех вариантах примерных учебных планов изучение предметных областей „Родной язык и литературное чтение на родном языке” и „Родной язык и родная литература” в соответствии с федеральным законом и ФГОС», — сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин пояснил, что Институтом стратегии развития образования Российской академии образования разработаны проекты примерных основных образовательных программ. Они опубликованы на сайте организации, организовано их обсуждение.

«Обращаем внимание на то, что содержащиеся в данных документах учебные планы, несмотря на заявленное единство образовательного пространства, в некоторых вариантах исключают изучение предметной области „Родной язык и литература”, — подчеркнул он. — Безусловно, как многонациональная республика мы не можем остаться в стороне. И при необходимости обратимся к Госсовету республики с просьбой о поддержке».

По словам министра, в школах Татарстана организовано обучение и воспитание на пяти языках (русском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском), а восемь языков являются предметом изучения (это русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, башкирский, иврит). Кроме этого, в 100 отделениях воскресной школы изучаются язык и культура 25 национальностей.

«Утверждены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального, общего и основного общего образования, где государственный язык республик России включен в обязательную для изучения предметную область „Родной язык и литературное чтение на родном языке” и „Родной язык и родная литература”», — отметил он.

Докладчик добавил, что обновленные ФГОС будут внедрены в образовательных организациях с 1 сентября этого года. Он также упомянул, что по федеральному закону «Об образовании в РФ» выбор языка обучения и изучения родного и государственного языка осуществляется родителями учащихся.

«В образовательном пространстве республики используются 79 учебных изданий, переведенных на татарский язык. Татарским книжным издательством организована работа по подготовке 41 УМК для 5–9-х классов по основным предметам для включения в федеральный перечень учебников в этом году», — заметил Хадиуллин.

Министерством просвещения России в федеральный перечень учебников включены 89 учебников татарского языка и литературы, выпущенные Татарским книжным издательством, а также издательством «Мэгариф-Вакыт», Академией наук РТ, Институтом развития образования РТ и «Татармультфильмом».