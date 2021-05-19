Татарстан попал в «зеленую» зону по реализации нацпроекта «Образование»

Татарстан попал в «зеленую» зону по реализации национального проекта «Образование». В эту зону входят регионы России, где ход проведения конкурсных процедур соответствует планам на 90–100%, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«По итогам мониторинга Минпросвещения России по реализации национального проекта „Образование“ с 33 до 46 увеличилось количество регионов „зеленой“ зоны. Остальные регионы также активно выполняют необходимые работы. При этом „красная“ зона сократилась до семи субъектов, не достигших нужной доли закупок», — отметили в министерстве.

Всего в «зеленую» зону попали 46 регионов России. В «красной» зоне на сегодня остаются Пензенская, Ульяновская, Ярославская и Орловская области, республики Хакасия и Марий Эл, а также Еврейская автономная область.

Нацпроект «Образование» направлен на достижение национальной цели, определенной Президентом РФ Владимиром Путиным, — обеспечить возможности самореализации и развития талантов.