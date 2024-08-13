Татарстан попал в топ регионов страны по объему оказанной бизнесу поддержки

Татарстан занял 2 место среди регионов России по количеству выданных бизнесу микрозаймов и 4 место по объему данных поручительств в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в первом полугодии 2024-го. Напомним, что нацпроекты реализуются в стране по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает Минэкономики РТ, общая сумма привлеченных бизнесом страны средств превысила 180 млрд рублей. На долю республики институтов поддержки бизнеса приходится более 3 млрд рублей. Так, Татарстан выдал бизнесу 461 микрозайм ну сумму около 1,2 млрд рублей и 383 поручительства на сумму около 2 млрд рублей.

«Благодаря инструментам Национальной гарантийной системы мы обеспечиваем равный доступ к кредитным средствам для бизнеса по всей стране — в том числе для начинающих предпринимателей и самозанятых. Через микрофинансовые организации за первое полугодие 2024 года бизнес получил почти 12 тыс. микрозаймов на сумму более 26 млрд рублей. За это же время бизнесу выдали 9 тыс. поручительств региональных гарантийных организаций, что позволило предпринимателям получить 155 млрд рублей кредитов», — сообщила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Первый замминистра экономики РТ Наталья Кондратова отметила, что республиканские предприниматели все чаще обращаются именно за государственной финансовой поддержкой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Причем, привлекают ее сразу в комплексе, используя гарантии и микрозаймы региональных институтов развития бизнеса. Условия микрофинансовых программ и поручительств выгоднее банковских предложений. Например, ставка по продукту «Поддержка СВО» составляет 1%», - рассказала Кондратова.

В Татарстане Фонд поддержки предпринимательства предоставляет бизнесу микрозаймы на льготных условиях от 1% годовых. Кредиты предоставляются сроком до 3 лет на сумму до 5 млн рублей. Особое внимание в республике уделяют поддержке начинающих предпринимателей - для них ставка начинается от 4,5%. Гарантийный фонд РТ дает поручительства при недостатке залогового обеспечения в размере до 70% от суммы кредита по сниженной ставке от 0,5%. Поддержка на льготных условиях оказывается бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».