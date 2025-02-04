Татарстан попал в топ регионов с наибольшим числом ЗОЖ-активистов

Татарстан оказался среди 10 регионов России, где живет наибольшее чисто ЗОЖ-активистов.

Помимо РТ, в данный список попали Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чечня, Кабардино-Балкария, Чувашия, Тува, Северная Осетия, ХМАО и Ингушетия, пишет ТАСС.

Меньше всего сторонников здорового образа жизни – в Чукотском автономном округе, в республике Алтай, Якутии, Москве, Волгоградской, Свердловской, Мурманской, Московской, Амурской областях, а также в Хабаровском крае.

При этом в целом в России сторонников ЗОЖ в 2024 году насчитывается 11,8 млн человек. Это на 6% больше, чем было в 2023-м, уточняют аналитики «Финэкспертизы».

Отмечается, что к сторонникам ЗОЖ относили людей, которые едят много овощей и фруктов, умеренно употребляют соль, алкоголь, не курят и каждый день занимаются спортом.