Татарстан попал в топ регионов по туристическому потоку за 11 месяцев 2024-го

Татарстан занял 6 место среди регионов, куда летали туристы в январе-ноябре 2024-го. Абсолютным лидером по этому показателю стала Москва (11,1 млн турпоездок). В «тройку» также попали Краснодарский край (9,4 млн) и Санкт-Петербург (5,8 млн). Данную статистику озвучил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит ТАСС.

Помимо РТ, в топ-10 самых посещаемых за упомянутый период регионов вошли Московская область, Крым, Свердловская, Тюменская и Ростовская области.

В целом же по РФ турпоток за 11 месяцев прошлого года увеличился до 79,2 млн поездок. Это на 11% больше, чем за тот же период 2023-го. Еще спикер добавил, что по итогам 2024 года количество туристических поездок составит около 92 млн. Это рекордный объем за всю историю статистических наблюдений.

Чернышенко уточнил, что упомянутый рост турпотока приближает нашу страну к выполнению цели 2030 года. Согласно ей, к этому времени по России должно совершаться 140 млн поездок (внутри государства), а доля туризма должна достичь 5% в российском ВВП. Отметим, что такую задачу ранее поставил Президент РФ Владимир Путин.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, подводя итог на встрече с журналистами, сказал, что власти будут и дальше создавать привлекательные условия для путешествий, чтобы как можно больше людей открывали для себя красоту и разнообразие России.