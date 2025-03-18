Татарстан попал в топ регионов по объему профицита бюджета в 2024 году

Профицит консолидированного бюджета Татарстана в 2024 году составил 21,8 млрд рублей. Это один из самых больших объемов профицита среди других регионов, пишет РИА «Новости».

По данным Счетной палаты РФ, самый большой объем профицита по итогам прошлого года зафиксировали в Московской области (81,5 млрд рублей). На втором месте по данному показателю – ДНР (26 млрд). Татарстан же в данном рейтинге занял третье место.

В целом, по данным аудиторов, консолидированный бюджет российских регионов в 2024 году сложился с дефицитом в 297 млрд рублей. Это на 97 млрд больше, чем было в 2023-м.

Отмечается, что самый большой объем дефицита – у Кемеровской области (70,7 млрд), а также у Санкт-Петербурга (52,8 млрд), Нижегородской (49,2 млрд) и Челябинской (45 млрд) областей.

Бюджет Москвы в 2024 году также сложился с дефицитом в 21,6 млрд рублей.

Напомним, что профицитом бюджета называют положительное сальдо, то есть превышение доходов бюджета над его расходами.