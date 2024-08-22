Татарстан попал в топ регионов по доле в интернет-торговле

Татарстан занял 9 место в рейтинге регионов, которые оставляют самые большие суммы за покупки в интернете. Доля республики в интернет-торговле России по итогам января-июня 2024 года составила 1,9%, пишет РБК.

Возглавила рейтинг по этому показателю Москва (18,1%). На втором месте оказалась Московская область (8,6%), а на третьем — Санкт-Петербург (6,2%). В топ-10, помимо Татарстана, попали Краснодарский край (5%), Ростовская (3%), Свердловская (2,7%), Нижегородская (2,1%), Самарская области (2%) и Краснодарский край (1,8%).

Причем среди популярных товаров у россиян, заказываемых в интернете, оказалась готовая еда из магазинов и ресторанов (доля таких заказов — 15,8%, или 588 млрд рублей). Далее идут «товары для дома и мебель» (14,7%, или 547 млрд рублей), а на третьем месте — «одежда и обувь» (14,4%, или 536 млрд рублей). В топ-5 по объему заказов также попали «электроника и бытовая техника» (14,3%, или 533 млрд) и товары для красоты и здоровья (6,8%, или 255 млрд рублей).

Как отметил председатель координационного совета федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов, онлайн-торговля продолжает расти, но развитие сферы доставки еды из ресторанов тормозится растущей стоимостью доставки. Услуги курьера становятся все дороже, при этом «свободных людей нет». А если дорожают услуги курьера, то увеличивается и стоимость доставки, подчеркнул эксперт. Ее стоимость определяется размером заказа и может составлять от 25% до 35% от его стоимости.