Татарстан попал в топ регионов, где больше всего выплатили водителям по КАСКО

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В Татарстане за период с 13 по 24 мая водителям выплатили 28 млн рублей по КАСКО. Причем по величине выплат РТ заняла третье место среди других регионов России, сообщает пресс-служба «Ингосстраха».

Больше всего по КАСКО выплатили в Москве – более 464 млн рублей. На втором месте - Санкт-Петербург – свыше 143 млн рублей. В топ-5 по величине выплат также попали Кемеровская область (около 24 млн) и Красноярский край (около 21 млн).

Отмечается, что в этот период самые крупные выплаты по КАСКО составили 12,7 млн (водитель не справился с управлением и наехал на силовое ограждение); 11,1 млн (водитель столкнулся с другим авто на перекрестке); 8,2 млн (машина съехала с дороги).

Интересно, что Москва заняла первое место в топе регионов и по величине выплат по ОСАГО (1,6 млрд рублей). Далее идут Санкт-Петербург (74 млн), Челябинская область (около 50 млн), Приморский край (43 млн), а также Новосибирская область (30 млн).