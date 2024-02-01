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Татарстан попал в топ регионов, где больше всего счастливых граждан
Татарстан попал на третье место по числу граждан, которые считают себя счастливыми. Согласно опросу, в республике 11% жителей ощущают себя счастливыми на 5 баллов из 5, пишет «СенатИнформ». Выше данный показатель только в Екатеринбурге и Свердловской области (22% жителей счастливы на 5 баллов), а также в Нижнем Новгороде (16%).
Еще 33% татарстанцев оценили свое счастье на 4 балла. При этом в Краснодарском крае такую оценку дали 44% жителей, а в Свердловской области — 39%.
Сенатор от Татарстана Александр Терентьев подчеркнул, что результаты опроса были ожидаемые. По его словам, чувство счастья присуще татарстанцам благодаря политике региона.
Он добавил, что Татарстан занимает передовые позиции в России, а в рейтинге российских субъектов по уровню достижения целей национальных проектов Татарстан попал на второе место после Москвы.
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