Татарстан попал в топ регионов, где активнее всего растет количество инвесторов

Татарстан занял шестое место в рейтинге городов по темпам увеличения числа инвесторов. За январь-март 2024-го в республике количество людей, имеющих брокерские счета на Мосбирже, выросло на 40 тыс. человек (в декабре 2023 года было 930 тыс. человек, а в марте 2024-го – уже 970 тыс.) На это обратил внимание журналист «Татар-Информ», сравнив данные торговой площадки от конца прошлого года и за март текущего.

Первое место в этом топе заняла Москва. В столице России за первые три месяца этого года количество инвесторов увеличилось на 90 тыс. человек (с 2,59 млн до 2,68 млн). На втором месте оказалась Московская область, где инвестирующих стало больше на 80 тыс. человек (с 1,69 млн до 1,77 млн). В топ-3 вошел Краснодарский край (+70 тыс. человек или с 1,13 млн до 1,2 млн). В «пятерку» также попали Санкт-Петербург (+50 тыс. или с 1,29 млн до 1,34 млн) и Ростовская область (+50 тыс. или с 897 тыс. до 947 тыс.).

Седьмое место – Свердловская область (+40 тыс. или с 1,01 млн до 1,05 млн человек), восьмое – Башкортостан (+40 тыс. или с 1,01 млн до 1,05 млн). Топ-10 замкнули Челябинская область (+36 тыс. или с 786 тыс. до 822 тыс.) и Самарская область (+27 тыс. или с 700 до 727 тыс. человек).

Напомним, что по итогам марта 2024 на Мосбирже насчитывалось более 31,1 млн инвесторов.