news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 25 ноября 2024 09:50

Татарстан попал в топ-50 регионов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни

Скопировать ссылку

Татарстан занял 38 место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. По итогам исследований за 2023 год республика получила 67,7 балла (+4,6 балла относительно результатов 2022-го), следует из данных РИА «Новости».

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в 2023 году стали регионы Северного Кавказа. По итогам 2023 года три первых места заняли Дагестан (99,1 балла), Чеченская Республика (95,5 балла), и Кабардино-Балкария (87,8).

Самые скромные результаты — у Магаданской области (34 балла), Камчатского края (32,6 балла) и Еврейской автономной области (24,6 балла).

#Татарстан #топ #здоровый образ жизни
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100