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Татарстан попал в топ-50 регионов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни
Татарстан занял 38 место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. По итогам исследований за 2023 год республика получила 67,7 балла (+4,6 балла относительно результатов 2022-го), следует из данных РИА «Новости».
Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в 2023 году стали регионы Северного Кавказа. По итогам 2023 года три первых места заняли Дагестан (99,1 балла), Чеченская Республика (95,5 балла), и Кабардино-Балкария (87,8).
Самые скромные результаты — у Магаданской области (34 балла), Камчатского края (32,6 балла) и Еврейской автономной области (24,6 балла).
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