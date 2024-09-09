Татарстан попал в топ-5 регионов по рынку труда

Татарстан занял 4 место в рейтинге регионов России по рынку труда. Республика получила 84,6 балла по итогам 2023 года. Причем в сравнении с 2022-м этот показатель улучшился на 5,2 балла, следует из инфографики РИА Новости.

В тройку данного списка вошли Москва (98,1 балла), Санкт-Петербург (97,1) и Московская область (92,36).

В топ-10 следом после РТ расположились Республика Башкортостан, Красноярский край, Свердловская, Ленинградская, Самарская и Тюменская области.

Отмечается, что при составлении топа эксперты учитывали такие показатели, как социально-экономическое развитие, зарплаты и уровень безработицы. В лидерах оказались те регионы, где по первым двум критериям показатели высокие, а по третьему – низкие.

Причем в целом по стране ситуация на рынке труда улучшилась в 83 регионах.