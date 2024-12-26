Татарстан попал в топ-5 регионов РФ по биржевому обороту с Беларусью

Татарстан попал в пятерку российских регионов по биржевому обороту с Беларусью. Помимо РТ в этом списке оказались Московская, Ленинградская, Смоленская и Ярославская области, сообщает портал belta.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2024-го на белорусской универсальной товарной бирже были аккредитованы 4,2 тыс. резидентов России из 53 регионов. За 11 месяцев текущего года они заключили сделок на более чем 927 млн долларов. Это в 3,7 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

Как сказал начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий, видна положительная динамика использования экспортных возможностей белорусской биржевой платформы. Так, экспортеры из Ярославской области впервые реализовали на бирже ветеринарные препараты и импортозамещающую продукцию - дизельную насосную станцию.

При этом суммы биржевых сделок по импорту товаров в Беларусь пока что остаются небольшими, но интерес к бирже растет, заверил спикер. Так, по его словам, суммы подобных сделок за последний год выросли в 2,7 раза, если сравнивать итоги 11 месяцев текущего года с аналогичным периодом 2023-го.