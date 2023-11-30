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Татарстан попал в топ-3 в рейтинге научно-технологического развития регионов за 2022 год
Москва, Татарстан и Санкт-Петербург возглавили второй рейтинг научно-технологического развития регионов за 2022 год. Уточняется, что РТ сместила в этом рейтинге Томскую область, которая попала в топ в 2021 году, пишет ТАСС.
Как рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, в топ-10 также попали Московская, Новосибирская, Томская, Свердловская области, Башкортостан, Нижегородская, Челябинская области.
Спикер отметил, что Татарстан улучшил свои позиции в каждом из трех блоков: «Органы власти», «Среда для ведения наукоемкого бизнеса» и «Среда для работы исследователей». Отметим, что в общем оценивали регионы по 33 показателям, которые рассчитывались на основе данных Росстата, Роспатента, Минпромторга, отчетов Федерального казначейства об исполнении региональных и местных бюджетов и данных субъектов, а также институтов развития.
Напомним, что первый национальный рейтинг научно-технологического развития за 2021 год возглавили Москва, Санкт-Петербург и Томская область. Татарстан тогда вошел в топ-10.
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