Татарстан попал в топ-3 перспективных регионов для трудоустройства

Республика Татарстан заняла второе место среди регионов России по перспективности трудоустройства на начало I квартала 2025 года. Рейтинг основан на результатах исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, сообщает ТАСС.

Татарстан набрал 77,3 балла. Его ненамного опередила Амурская область с 77,4 балла. На третьей позиции — Башкортостан, набравший 76,53 балла.

В топ-10 субъектов Федерации по перспективности трудоустройства также вошли Забайкальский край (76,19 балла), Курганская (75,75), Липецкая (75,59), Ленинградская (74,83), Тамбовская (74,82) и Омская (74,76) области, а также Еврейская автономная область (74,73 балла).

Специалисты сервиса пояснили, что «в основу методологии легли шесть ключевых параметров». Это hh.индекс (соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке), медианная предлагаемая зарплата (по данным hh.ru), прожиточный минимум для трудоспособного населения (согласно данным Росстата), доля резюме со статусом «Не готов к переезду» и со статусом «Хочу переехать» (по данным hh.ru) и уровень безработицы (согласно данным Росстата).

Москва традиционно оказалась во второй половине рейтинга, опустившись на одну позицию и заняв 66-е место (68,76 балла). Дело в том, что в столице страны высока конкуренция за рабочие места — 5,5 резюме на вакансию. Соотношение медианной заработной платы и прожиточного минимума при этом достаточно низкое — 100 тыс. к 25 879 рубля.

Заметнее всех за год улучшила свои позиции в рейтинге Тамбовская область — она поднялась с 47-го на 8-е место. Сильнее всего ухудшились позиции Ненецкого автономного округа — он опустился с 29-го места на 78-е.